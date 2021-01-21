Происшествия

23 жителя Псковской области погибли на производстве в 2020 году

23 несчастных случая со смертельным исходом произошло в Псковской области в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Роструда.

Кроме того, зафиксировано 13 тяжелых несчастных случаев, а 2 несчастных случая на производстве были групповыми.

Всего в государственную инспекцию труда в Псковской области в прошлом году поступило 100 извещений о несчастных случаях. Инспекторы расследовали 48 случаев. Из них 19 квалифицировали как «не связанные с производством», в том числе 11 человек умерли на рабочем месте от заболеваний сердца и сосудов).