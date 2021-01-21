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50 тысяч пачек сигарет изъяли пограничники в Невельском районе

22.01.2021 17:16|ПсковКомментариев: 0

50 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники в ходе совместного рейда с представителями таможни в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошел в районе деревни Залоги, в непосредственной близости от государственной границы. Легковой автомобиль «Киа Спортэйдж» ехал с территории сопредельного государства под управлением 38-летнего россиянина. Выбирая лесные и проселочные дороги, молодой человек в своем автомобиле пытался ввезти в Россию порядка 50 тысяч пачек табачной продукции с иностранными акцизными марками. Товарно-сопроводительные документы на груз у водителя отсутствовали.

Незаконно перемещаемые сигареты перевозчик должен был доставить в Великие Луки для последующей реализации на территории региона.

Предварительная оценочная стоимость задержанной партии сигарет превышает 1 миллион 600 тысяч рублей. Табачную продукцию передали сотрудникам МО МВД России «Невельский» для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #невельский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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