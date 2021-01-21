Происшествия

В Пскове обжалуют приговор бывшему преподавателю ФСИН за убийство знакомой

В Пскове обжалуют приговор бывшему преподавателю ФСИН за убийство знакомой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском суде, 29 декабря Ивану Михайлову был вынесен приговор - 11 лет колонии строгого режима. Приговор обжалован прокуратурой, осужденным и защитником.

Жалобы прокурора и защитника приняты к рассмотрению Псковским областным судом. Оно назначено на 5 февраля. Жалоба осужденного возвращена как несоответствующая требованиям УПК.

По информации Псковской Ленты Новостей, прокуратура считает приговор чрезмерным.

Напомним, пскович осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 13 декабря 2019 года преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России, находясь по месту жительства в Пскове, употреблял спиртные напитки в компании 54-летней знакомой. В ходе ссоры мужчина, обладающий навыками борьбы, обхватил рукой шею женщины и с силой повалил на пол, причинив телесные повреждения в виде множественных переломов ребер и позвонков, после чего нанес свыше 20 ударов ножом в область лица, шеи и рук. В результате полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте преступления.

Чтобы сокрыть следы убийства, ночью 14 декабря 2019 года обвиняемый вывез ее тело вместе с братом на машине последнего и закопал в лесу вблизи деревни Кислово Псковского района.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.