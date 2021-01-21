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СКР возбудил уголовное дело из-за призывов к участию в акции 23 января

Следователи возбудили уголовное дело по факту призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции в субботу, 23 января. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело было открыто по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей»).

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Как уточнили в СК, дело было заведено по результатам проверки многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников, размещенных в СМИ.

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Как отмечает Газета.Ру, ранее МВД предупредило, что будет привлекать к ответственности тех, кто призывает граждан к участию в несанкционированной акции.