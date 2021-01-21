Происшествия

Гости застрелили жениха и его брата во время свадебного торжества

Жениха и его брата застрелили гости прямо вовремя свадебного торжества, которая проходила в Новой Москве. Злоумышленники с места событий скрылись, сообщает РЕН ТВ.

Преступление было совершено во время второго дня свадебных гуляний в загородном клубе. По предварительной информации, жених поссорился с кем-то из приглашенных со стороны невесты. Злоумышленники открыли огонь, в результатате скончались два человека - жених и его брат.

Оба погибших - уроженцы Молдавии, но имеют российское гражданство.

Преступники скрылись с места преступления на черном джипе без номеров.