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Псковская область на фоне других регионов СЗФО показала минимальное количество преступлений

23.01.2021 15:24|ПсковКомментариев: 0

Около 203 тысяч преступлений зарегистрировано в регионах Северо-Запада в 2020 году, следует из статистических данных, опубликованных на сайте МВД РФ. Это на 8,9% больше, чем в 2019 году, пишет Интерфакс.

При этом Псковская область вошла в число регионов с минимальным количеством преступлений за год по сравнению с другими субъектами СЗФО.

Максимальное количество злодеяний в 2020-м зафиксировано в Санкт-Петербурге (61,3 тыс.), Ленинградской (27,4 тыс.) и Архангельской (19,1 тыс.) областях. Минимальное - в Новгородской (11,3 тыс.), Псковской (9 тыс.) областях и НАО (732).

Примерно треть из них пришлась на тяжкие и особо тяжкие преступления. Их зарегистрировано 63,9 тыс., что почти на 25% больше, чем в 2019 году. Из данных МВД следует, что в регионах СЗФО отмечен наибольший в стране прирост таких преступлений.

Кроме того, Петербург, Ленинградская и Новгородская области по итогам года вошли в десятку российских регионов-лидеров по росту беззакония в сфере компьютерной информации. В частности, в северной столице динамика прироста подобных преступлений составляет 780,6% (самый высокий показатель в стране), в Ленинградской области - 142,8%, в Новгородской - 98,5%.

На 91,4 тыс. преступлений, раскрытых правоохранителями Северо-Запада с января по декабрь 2020-го, к концу года пришлось 101,4 тыс. нераскрытых, говорится в статистическом сборнике МВД, опубликованном на сайте ведомства.

По данным МВД, всего в 2020 году в России зафиксировано 2,044 млн преступлений. Ведомство отмечает рост по сравнению с 2019 годом числа тяжких и особо тяжких преступлений, а также снижение грабежей, разбоев, краж, преступлений в семейно-бытовой сфере.

Теги: #МВД #статистика #преступность
Источник: Псковская Лента Новостей
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