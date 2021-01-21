Происшествия

Видеофакт: Тараканы облюбовали псковский автовокзал

Скопище тараканов снял на видео пскович в областном центре и опубликовал в группе «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте. Автор видео утверждает, что оно сделано на территории автовокзала в Пскове, однако не уточняет, в каком именно помещении здания.



Видео Михаила Елистратова, ВКонтакте

Пскович также поинтересовался, почему нашествие насекомых в месте массового скопления людей остается без внимания контролирующих органов.

В комментариях к видео пользователи отметили, что в здании автовокзала продается выпечка, и такое соседство действительно должно вызвать претензии со стороны Роспотребнадзора.