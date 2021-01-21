Происшествия

Псковича с татуировками и шрамами ищет полиция

Полиция продолжает розыск псковича Ивана Басырова 1991 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, этот житель областного центра пропал без вести 14 сентября 2020 года. Предположительно, он мог выехать за пределы Псковской области.

Приметы: на вид 25-28 лет, худощавого телосложения, рост 185 сантиметров, волосы русые, глаза голубые, брови прямые, черные, широкие, нос с горбинкой. Размер обуви 43. Особые приметы: на теле имеются татуировки и шрамы.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Басырова, его друзей и знакомых, с которыми он поддерживает или поддерживал связь, просят оказать содействие и обратиться в отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову по телефону 59-63-09, а также по телефонам 59-63-22 или 02.