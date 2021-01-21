Происшествия

Псковичка украла спиртные напитки из магазина на улице Труда

Подозреваемую в хищении из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

23 января сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали 42-летнюю псковичку, которая украла спиртные напитки из магазина на улице Труда. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли росгвардейцы.

Они задержали подозреваемую и для дальнейшего разбирательства передали ее в территориальный отдел полиции.