Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
Более 1000 заявок - волонтеры работают
 
 
 
ещё Происшествия 21.01.2021 09:012 «Оплата после пересечения»: кто и как возит из Беларуси нелегалов через псковские леса 24.01.2021 10:500 Псковичка украла спиртные напитки из магазина на улице Труда 23.01.2021 20:115 Видеофакт: Тараканы облюбовали псковский автовокзал 23.01.2021 17:173 Самолет Москва - Псков пришлось развернуть и посадить во Внуково 23.01.2021 15:241 Псковская область на фоне других регионов СЗФО показала минимальное количество преступлений 23.01.2021 11:240 Псковичка доверилась мошенникам и лишилась 240 тысяч рублей
 
 
 
Самое популярное 23.01.2021 14:4576 В Пскове состоялись несанкционированные митинг и шествие в центре города. ФОТО 23.01.2021 21:5710 Пугачева подписалась в Instagram на Навального и отписалась от Киркорова 21.01.2021 22:327 Пскович с заболеванием сердца умер незадолго до транспортировки в федеральный центр 21.01.2021 11:111 Коронавирус в Псковской области унес жизни еще двух человек 22.01.2021 13:2322 Ситуация вокруг Навального: мнения псковских политиков и бизнесменов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Псковичка украла спиртные напитки из магазина на улице Труда

24.01.2021 10:50|ПсковКомментариев: 0

Подозреваемую в хищении из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

23 января сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали 42-летнюю псковичку, которая украла спиртные напитки из магазина на улице Труда. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли росгвардейцы.

Они задержали подозреваемую и для дальнейшего разбирательства передали ее в территориальный отдел полиции.

Теги: #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 1352 человека
24.01.2021, 11:140 Умер известный в Новосокольниках строитель Александр Бутылин 24.01.2021, 10:500 Псковичка украла спиртные напитки из магазина на улице Труда 24.01.2021, 10:440 Язык жестов: как в Германии случайно не пригласить к сексу 24.01.2021, 10:230 Голикова оценила идею введения международного «ковидного паспорта»
24.01.2021, 10:020 В Новосокольниках скончался экс-председатель районного Собрания депутатов 24.01.2021, 09:530 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 24.01.2021, 09:410 Мартовская погода ожидается в европейской части России 24.01.2021, 09:200 Снежного быка обсуждают в соцсетях псковичи
24.01.2021, 09:001 Российских водителей предупредили о новых штрафах 23.01.2021, 23:151 Светофор на перекрестке Гражданской - Фабрициуса в Пскове уже неделю работает неправильно 23.01.2021, 22:561 Выживут только художники - Дмитрий Марков опубликовал малоизвестное псковское граффити 23.01.2021, 22:410 Интерактив: Пешеходные переходы, до которых никто не доходит
23.01.2021, 22:220 Псковский драмтеатр вынужденно переносит показ спектакля «Каштанка» на февраль 23.01.2021, 21:5710 Пугачева подписалась в Instagram на Навального и отписалась от Киркорова 23.01.2021, 21:350 В Детском парке Пскова демонтировали новогоднюю елку 23.01.2021, 21:167 Глава СПЧ не увидел нарушений в задержаниях на несогласованных акциях
23.01.2021, 20:520 Пушкинские Горы признали самым гостеприимным местом России 23.01.2021, 20:290 Дороги и улицы осветят на юге Псковской области в 2021 году в рамках нацпроекта 23.01.2021, 20:115 Видеофакт: Тараканы облюбовали псковский автовокзал 23.01.2021, 19:471 Городские власти рассказали, когда откроется парк «Петровский» в Великих Луках
23.01.2021, 19:2411 Качественной «клюквой» назвал Песков расследование о дворце Путина 23.01.2021, 19:060 Стипендиатов губернатора в области культуры и искусства наградили в Пскове 23.01.2021, 18:450 Продолжаются исследовательские работы в Псково-Печерском монастыре 23.01.2021, 18:230 Борис Елкин ответил на вопросы великолучан о проблемах автобусного сообщения
23.01.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение. ВИДЕО 23.01.2021, 17:390 Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Псковской области 24 января 23.01.2021, 17:230 Умер легендарный американский журналист Ларри Кинг 23.01.2021, 17:173 Самолет Москва - Псков пришлось развернуть и посадить во Внуково
23.01.2021, 16:542 Правительство не поддержало законопроект о лишении свободы за вовлечение детей в митинги 23.01.2021, 16:335 К нам пошли молодые и успешные мужчины: Елизавета Барышникова об аудитории филармонии 23.01.2021, 16:110 Региональное управление Росгвардии проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы 23.01.2021, 15:471 Что делать, если не получается подать заявление на замену водительского удостоверения через госуслуги
23.01.2021, 15:241 Псковская область на фоне других регионов СЗФО показала минимальное количество преступлений 23.01.2021, 15:060 Отчеты депутатов Псковской гордумы рекомендовано опубликовать до 1 февраля 23.01.2021, 14:4576 В Пскове состоялись несанкционированные митинг и шествие в центре города. ФОТО 23.01.2021, 14:451 О новых музыкантах и инструментах псковского оркестра рассказала Елизавета Барышникова
23.01.2021, 14:191 Россияне массово жалуются на перебои в связи 23.01.2021, 14:080 Великолучан призвали не гулять по лыжне спортивного центра с колясками и санками 23.01.2021, 13:451 Поездка на рыбалку закончилась для трех мужчин ДТП в Гдовском районе 23.01.2021, 13:261 «Зеленый пояс» вокруг Пскова
23.01.2021, 13:110 Фотофакт: Автомобили полиции и снегоуборочная техника прибыли на Октябрьскую площадь в Пскове 23.01.2021, 12:571 Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса 23.01.2021, 12:393 В правительство поступил законопроект о лишении свободы за вовлечение детей в митинги 23.01.2021, 12:255 Названа средняя заработная плата великолучан
23.01.2021, 12:108 Михаил Ведерников: Опасения об участии детей в незаконных акциях находят подтверждение 23.01.2021, 11:561 Сбитую на Рижском проспекте женщину госпитализировали с тяжелыми травмами головы 23.01.2021, 11:450 Количество авиарейсов Псков - Москва увеличат с февраля до пяти в неделю 23.01.2021, 11:370 181 случай COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки
23.01.2021, 11:240 Псковичка доверилась мошенникам и лишилась 240 тысяч рублей 23.01.2021, 11:111 От коронавируса в Псковской области скончались еще два человека 23.01.2021, 10:594 Великим Лукам удалось избежать резкого спада в экономике - Николай Козловский 23.01.2021, 10:410 В Себежском районе разбирают старый мост через реку Нища
23.01.2021, 10:224 Ансамбль Росгвардии приедет на Фестиваль русской музыки в Псков 23.01.2021, 10:010 Мексиканский предприниматель приобрел 2 млн доз российской вакцины от COVID-19 23.01.2021, 09:420 Во всех учреждениях ФСИН в Псковской области запретили длительные свидания 23.01.2021, 09:190 В Великих Луках свыше 50 человек получили двукратную прививку от COVID-19
23.01.2021, 08:581 Гости застрелили жениха и его брата во время свадебного торжества 23.01.2021, 00:300 Названо число псковичей, вакцинированных от коронавируса 23.01.2021, 00:0910 МИД РФ предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России 22.01.2021, 23:380 Михаил Ведерников анонсировал создание в Пскове интерактивной выставки «Арктика»
22.01.2021, 23:370 Определен лучший российский фильм года 22.01.2021, 23:207 Великолукских врачей могут жестко наказать за смерть пациента 22.01.2021, 22:570 В день рождения Байрона «Михайловское» знакомит с редкими экспонатами из музейной коллекции 22.01.2021, 22:370 Об истории возвращения на Родину икон, похищенных фашистами из Печор, рассказали на Первом канале
22.01.2021, 22:1013 Михаил Ведерников предостерег псковичей от участия в незаконных митингах 23 января 22.01.2021, 21:390 Руководство облсовпрофа провело рабочие встречи с коллективами в Гдове 22.01.2021, 21:253 Пентагон впервые возглавил афроамериканец 22.01.2021, 21:050 Камерные мероприятия и большие концерты: что ждет псковичей на фестивале «Музыка на воде»
22.01.2021, 20:540 Россияне в конце 2020 года купили валюту почти на $5 млрд 22.01.2021, 20:271 Назван срок появления иммунитета после вакцинации от коронавируса 22.01.2021, 20:110 Летом в Пскове пройдет фестиваль народной музыки «Покровская башня» 22.01.2021, 19:540 Следственный комитет России наградил псковского историка
22.01.2021, 19:420 Сын Виктора Цоя подал новый иск против создателей фильма, снимавшегося под Псковом 22.01.2021, 19:150 Псковская область прозвучала на заседании у главы СКР 22.01.2021, 19:123 На горе Соколихе в июне может состояться масштабный фестиваль 22.01.2021, 19:080 ГИБДД предупредила псковичей о неблагоприятных условиях для движения транспорта
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.