Происшествия

Два человека попали в больницу после пожара в Пскове

Два человека попали в больницу после пожара в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 22 января в 22.30 на улице Юбилейной, 46.

В многоквартирном жилом доме выгорела комната в квартире. В областную клиническую больницу доставлена женщина 1987 года рождения с диагнозом «отравление угарным газом» (она находилась в состоянии алкогольного опьянения), а также мужчина 1981 года рождения с диагнозом «отравление продуктами горения».

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Во время пожара были эвакуированы 15 человек, в том числе 5 детей.