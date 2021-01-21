Происшествия

Молодая псковичка попалась на краже одежды из магазина

29-летняя жительница Пскова попалась на краже одежды из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 24 января около 14.00 в одном из охраняемых магазинов на улице Труда в Пскове. Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» прибыл на место происшествия и задержал местную жительницу, которая украла из торгового зала одежду.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.