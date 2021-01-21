Происшествия

Бани и жилые дома горели в Псковской области на выходных

Бани и жилые дома горели в Псковской области на выходных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в частности, из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи в 5.34 22 января произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Новоселенинской в Великих Луках. В коридоре огнем повреждены стена и потолочное перекрытие.

В 16.00 тушили пожар в квартире дома в Нелидовском проезде. Выгорела стена. Причина - короткое замыкание электропроводки.

В тот же день в 15.42 поступило сообщение о возгорании в деревне Чижевщина Невельского района. В многоквартирном доме в комнате огнем повреждены постельные принадлежности. Причина - неосторожное обращение с огнем при курении мужчины 1956 года рождения. Пострадавших нет.

В 21.59 22 января загорелся жилой дом в деревне Холстово Псковского района. В жилом доме, в комнате на втором этаже, огнем повреждено потолочное перекрытие. Причина - аварийный режим работы печного оборудования.

Кроме того, 23 января в 17.45 из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи загорелась баня в деревне Верхние Дупли Опочецкого района. Огнем повреждены стена и потолок.

24 января в 7.50 произошло возгорание на контейнерной площадке на улице Зверева в Великих Луках. Горел пластиковый контейнер. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 8.46 из-за неисправности отопительной печи начался пожар в бане в деревне Малая Яровня Порховского района.