Происшествия

Более 4 тонн контрабандного мяса не впустили в Россию псковские пограничники

Попытку незаконного перемещения на территорию России двух партий мясной продукции пресекли в Невельском районе псковские пограничники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Каменка пограничники задержали два легковых автомобиля «Тойота» и «Ниссан» под управлением граждан сопредельного государства 1976 и 1992 годов рождения. В багажных отсеках транспортных средств стражи границы обнаружили в общей сложности более 4 тонн мяса говядины, оценочная стоимость которого превысила 1,6 миллиона рублей. Документы, подтверждающие качество и безопасность ввозимой продукции, у водителей отсутствовали, а само мясо перевозилось с многочисленными нарушениями санитарных норм.

Задержанная мясная продукция передана сотрудникам Управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверки и принятия правовых решений. Водители привлечены к административной ответственности за нарушение режима государственной границы в виде штрафа.