Происшествия

Крышки-пепельницы украли в парке на Запсковье

27 металлических крышек-пепельниц украли в парке на проспекте Энтузиастов в Пскове с 19 по 23 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские поймали подозреваемых. Ими оказались двое безработных псковичей 1975 года и 1984 годов рождения, которые дали признательные показания. Часть похищенного полицейские изъяли. Проводится проверка.

Еще одну кражу раскрыли в деревне Подберезье Локнянского района. Там в период с 22 по 23 января из подъезда дома на улице Лесной 40-летний безработный мужчина украл велосипед. Похищенное транспортное средство изъяли.