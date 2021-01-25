Происшествия

Контрабандные сигареты нашли в грузовиках псковские таможенники

Два случая за сутки незаконного вывоза табачной продукции пресекли псковские таможенники. Как сообщили в пресс-службе Северо-западного таможенного управления, сразу в двух грузовых автомобилях сотрудники таможни пресекли вывоз сигарет, сокрытых от контроля на российско-латвийской границе.

Оба транспортных средства выезжали из Российской Федерации в Латвию через МАПП Убылинка.

Осмотр порожнего автомобиля с применением инспекционно-досмотрового комплекса показал наличие посторонних вложений в одной из покрышек. При таможенном досмотре из покрышки извлекли 1000 пачек сигарет.

Во втором автомобиле за обшивкой кабины седельного тягача сотрудники таможни обнаружили 16 пачек сигарет, произведенных в Республике Беларусь.

В отношении водителей грузовых транспортных средств возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП России.

Табачные изделия изъяты. Проводятся процессуальные действия.

«Аналогичный случай выявления сокрытых табачных изделий произошел несколькими днями ранее, - сообщил начальник таможенного поста МАПП Убылинка Роман Сушинский. - В двух покрышках находилось по 16 килограммов табачной продукции. Из каждого колеса таможенники извлекли по 770 пачек сигарет».