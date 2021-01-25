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Кража бутылки виски за 414 рублей раскрыта в Родине

25.01.2021 20:38|ПсковКомментариев: 1

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району направил в прокуратуру Псковского района уголовное дело по краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД по Псковскому району, 4 мая 2020 года обвиняемый и лицо, уголовное преследование в отношении которого осуществляется в рамках иного уголовного дела, находясь во дворе дома № 52 по улице Коммунальной Пскова, вступили между собой в преступный сговор.

В период времени с 16.30 до 17.00 4 мая 2020 подозреваемый и его подельник прошли в торговый зал магазина «Пятерочка» по адресу: Псковский район, деревня Родина, улица Юбилейная, дом № 11, подошли к стеллажу с алкогольной продукцией. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, обвиняемый взял со стеллажа бутылку виски марки «Билл Маклин», емкостью 0,7 литра, стоимостью 414 рублей 41 копейка, и передал ее своему спутнику. Тот спрятал украденную бутылку под надетую куртку и, не оплатив за данный товар, вышел из помещения торгового зала магазина.

Добавим, дело сейчас находится на рассмотрении в Псковском городском суде.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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