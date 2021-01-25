Происшествия

«Банковский служащий» по телефону лишил великолучанку ста тысяч рублей

Мнимый банковский служащий ввел в заблуждение пенсионерку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ряд жителей области пострадали в результате мошеннических действий незнакомцев.

По версии следствия, в Великих Луках горожанке, 1947 года рождения, 22 января позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. И под предлогом, якобы, предотвращения мошеннических действий в отношении пенсионерки завладел с ее банковской карты деньгами в сумме более 100 тысяч рублей. Потерпевшая, убедившись, что стала жертвой мошенника, обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что за последнее время в регионе отмечен еще целый ряд подобных противоправных деяний в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. В результате мошеннических действий злоумышленников пострадало несколько жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района. Потерпевшие лишились в общей сложности свыше миллиона рублей. Ведется следствие.

В этой связи полиция еще раз напоминает нашим согражданам о необходимости строгого соблюдения мер предосторожности при общении с неизвестными в Сети или по телефону. Это поможет обезопасить вас от уловок нечистых на руку лиц.