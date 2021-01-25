Происшествия

«Киндер сюрприз»: Невельчанин едва не лишился свободы за хранение конопли

53-летний житель Невельского района получил условное лишение свободы за незаконное приобретение и хранение конопли в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Так, 20 августа 2019 года около 10.00 невельчанин возле деревни Колпино нашел два дикорастущих куста конопли, сорвал и оборвал их, а затем принес в свой гараж для собственного употребления.

Спустя месяц мужчина измельчил некоторое количество высушенных частей конопли, измельчил их руками, после чего поместил в три полимерных контейнера от «Киндер сюрпризов», бумажный сверток и стеклянную баночку от детского питания Gerber.

Оставшиеся высушенные части конопли он перенес в ячейку подвального помещения многоквартирного дома на улице Комсомольской в Невеле. Там он поместил их в полимерную 35-литровую емкость.

27 июля 2020 года в период времени с 15.40 до 16.40 в ходе обыска у мужчины изъяли указанную коноплю. Общая масса изъятого у мужчины наркотического средства каннабис (марихуаны) в пересчете на сухое вещество составила 14,94 г.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.