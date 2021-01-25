Происшествия

Локнянское муниципальное предприятие оштрафуют за несвоевременную выплату зарплаты

К административной ответственности привлекла госинспекция труда в Псковской области МУП «Коммунхоз» в Локнянском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства установлено, то заработная плата на муниципальном предприятии выплачивалась с нарушением сроков – не в установленные локальным актом дни, и с задержкой.

Работодателю выдано предписание об устранении нарушений. Назначено административное наказание согласно ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (санкция предполагает штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для юрлица).