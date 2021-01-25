Происшествия

Скрытые в корме для скота сигареты обнаружили на российско-латвийской границе

Незаконный вывоз 5880 пачек сигарет пресекли сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на таможенном посту ЖДПП Посинь. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

При осмотре железнодорожного состава служебная собака, обученная поиску наркотических веществ и табачной продукции, обозначила возможное наличие табачных изделий в одном из вагонов.

При вскрытии вагона под небольшим слоем кормовой добавки для крупного рогатого скота таможенники обнаружили брикеты черного цвета с просматриваемыми пачками сигарет.

Табачная продукция с акцизными марками Республики Беларусь изъята. Проводятся процессуальные действия.

«Это шестое с начала года выявление сокрытых табачных изделий от таможенного контроля, – пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - Более 2,5 тысяч пачек сигарет уже изъято из покрышек и технологических полостей грузовых транспортных средств на автомобильных пунктах пропуска».