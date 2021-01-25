Происшествия

В Великих Луках полицейские спасли пожилую женщину

Полицейские Великих Лук нашли пропавшую местную жительницу, находившуюся в тяжелом состоянии, и оказали ей необходимую помощь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 22 января в полицию обратились родственники 68-летней женщины, которые сообщили, что она пропала. Предположительно, в последний раз ее видели в центре города. На поиски были сориентированы все наряды единой дислокации. К этой работе подключился и заступивший вечером на очередное дежурство экипаж отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Великие Луки.

В соответствии с маршрутом патрулирования инспектор, капитан полиции Игорь Селезнев и полицейский-водитель, сержант полиции Вячеслав Кудрявцев, а также сержант Виктория Баженова на автомобиле ехали по центральным улицам Великих Лук, внимательно отслеживая складывающуюся ситуацию. На прошедшем инструктаже их уже проинформировали о приметах разыскиваемой.

В этот момент к патрульной «Ниве» подошел прохожий. Мужчина сказал, что неподалеку, на территории гаражного кооператива, он только что видел лежавшего на земле человека и решил сразу же заявить об этом стражам порядка. Прибыв на место, постовые обнаружили пожилую женщину, которую искали. Она была жива, но находилась в бессознательном состоянии. Полицейские старались привести ее в чувство. К ним на помощь пришел еще один великолучанин, который принес для потерпевшей из своего гаража одеяло и теплые вещи.

«Не теряя времени, сотрудники полиции вызвали скорую помощь. Бригада медиков доставила великолучанку в больницу. Пенсионерка госпитализирована», - добавили в пресс-службе. По имеющимся данным, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.