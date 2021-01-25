Происшествия

Жителей Карибских островов задержали возле границы в Пыталовском районе

Жителей одного из островов северной части Карибского моря задержали пограничники возле границы в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Четырех иностранцев поймали в лесополосе в районе населенного пункта Лединки Пыталовского района при попытке незаконного пересечения российско-латвийской границы.

Как пояснили задержанные, они прибыли в Россию в начале прошлого года с целью трудоустройства. Еще до прибытия в России они планировали попасть в страны Евросоюза. Для этого молодые люди приобрели автомобиль, на котором приехали в Псковскую область. Добравшись до пограничной зоны, иностранцы оставили транспортное средство и направились в сторону государственной границы, где и были задержаны.

В настоящее время проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых примут процессуальное решение.