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80-летняя псковичка лишилась сбережений после общения с мошенником

27.01.2021 14:46|ПсковКомментариев: 0

80-летняя псковичка лишилась сбережений после общения с телефонным мошенником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 января женщине позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения незаконного списания денег он предложил пенсионерке перевести их на «безопасный» счет, что псковичка и сделала. Таким образом, со счета потерпевшей украли 134 тысячи рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

В тот же день по аналогичной мошеннической схеме 110 тысяч рублей лишился 27-летний житель областного центра. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Кроме того, 25 января в Пскове 32-летний мужчина решил продать шкаф через один из интернет-сайтов. Вскоре ему позвонил покупатель и попросил назвать номер банковской карты, чтобы в качестве оплаты перевести на нее деньги. Пскович сообщил реквизиты, после чего с его счета списали более 60 тысяч рублей. Ведется расследование.

Жертвами дистанционного мошенничества за последние дни стали еще пятеро жителей Пскова, Великих Лук и Пушкинских Гор. Они потеряли в общей сложности около 400 тысяч рублей.

Теги: #мошенники #умвд россии по псковской области #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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