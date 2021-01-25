Происшествия

Жительница Красногородска обманула мужчину и украла велосипед

В Красногородском районе осуждена женщина за кражу велосипеда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе судебного следствия установлено, что кража совершена возле магазина федеральной торговой сети.

Обвиняемая, несмотря на то, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, смогла убедить мужчину, что потеряла ключ от запирающего устройства от велосипеда. Тот перерубил устройство, а женщина скрылась на похищенном двухколесном транспортном средстве с места преступления.

Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении жительницы района. С учетом позиции государственного обвинителя, мировым судьей судебного участка №6 Красногородского района женщина признана виновной в краже. Ей назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев.