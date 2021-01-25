Происшествия

Жилой дом горел в псковской деревне Панино

Жилой дом горел в псковской деревне Панино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 27 января в 22.25 поступило сообщение о возгорании.

Сгорел жилой деревянный дом 9 на 10 метров. Сгорела кровля, дом выгорел изнутри по всей площади. Огнем уничтожена пристройка к дому размером 3 на 5 метров. Предположительная причина пожара - короткое замыкание проводки на кухне.

В 15.07 27 января поступило сообщение о возгорании в жилом доме в микрорайоне «Строитель» города Острова. В однокомнатной нежилой квартире в комнате размером 3,5 на 3 метра огнем повреждены два дивана на площади 4 кв. метра. Закопчена комната. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что 27 января в деревне Загарье Псковского района обезврежен взрывоопасный предмет - артиллерийский снаряд 122 мм.