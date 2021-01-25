Происшествия

Пыталовский суд отправил в тюрьму двух алжирцев за попытку попасть в Латвию

Пыталовский районный суд приговорил к лишению свободы двух граждан Алжира за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

17 сентября 2020 года иностранцы без действительной российской визы выдвинулись в сторону границы России с Латвией, но в 350 метрах юго-западнее пограничного знака №345, расположенного в 1200 метрах южнее урочища Осиновые острова Пыталовского района, их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Алжирцев признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 322 УК РФ. Приговор суда не вступил в законную силу.