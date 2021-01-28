Происшествия

Многодетную мать-должницу из Дедовичей отправили на исправительные работы

Жительницу Дедовичского района отправили на исправительные работы за неуплату алиментов на пятерых детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ранее подсудимую лишили родительских прав в отношении детей, а также обязали к ежемесячной уплате алиментов на их содержание. Но в нарушение решения суда, будучи привлеченной к административной ответственности в 2019 году за неуплату алиментов, трудоспособная подсудимая умышленно не выплачивала алименты.

27 января Дедовичский районный суд признал ее виновной в совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.