Происшествия

Великолучанка украла из магазина продукты и спиртные напитки

Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

27 января экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 45-летнюю женщину, которая пронесла через кассовый узел продукты питания и спиртные напитки, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.