Происшествия

Житель Дедовичей отправится за решетку за квартирную кражу

Житель Дедовичского района осужден за квартирную кражу и попытку кражи из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что подсудимый в конце сентября 2020 года незаконно проник в квартиру дома №1 по улице Энергетиков в Дедовичах, откуда тайно похитил одежду и продукты питания. Проживающий в этой квартире мужчина крепко спал в момент проникновения в жилище.

Спустя час подсудимый совершил попытку обокрасть магазин «Электрон». Он повредил провод сигнализации, сломал рольставни и разбил окно, однако проникнуть внутрь магазина ему помешали прибывшие на место сотрудники полиции.

Приговором Дедовичского районного суда с учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств, учитывая опасный рецидив преступлений, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.