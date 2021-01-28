Происшествия

В колонию отправили иностранца за незаконное пересечение границы в Псковской области

Невельский районный суд привлек к уголовной ответственности иностранного гражданин за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В сентябре прошлого года, в районе населенного пункта Залоги Невельского района, вблизи государственной границы, пограничники задержали 24-летнего гражданина сопредельного государства. Молодой человек направлялся в Россию на своем транспортном средстве, используя проселочные и объездные дороги, с целью трудоустройства.

Мужчина знал, что за неоднократное привлечение к административной ответственности на территории России, отдел по Калининскому району города Санкт-Петербурга принял решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации до 2022 года.

Решением Невельского районного суда иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.