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Происшествия

В колонию отправили иностранца за незаконное пересечение границы в Псковской области

28.01.2021 12:08|ПсковКомментариев: 0

Невельский районный суд привлек к уголовной ответственности иностранного гражданин за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В сентябре прошлого года, в районе населенного пункта Залоги Невельского района, вблизи государственной границы, пограничники задержали 24-летнего гражданина сопредельного государства. Молодой человек направлялся в Россию на своем транспортном средстве, используя проселочные и объездные дороги, с целью трудоустройства.

Мужчина знал, что за неоднократное привлечение к административной ответственности на территории России, отдел по Калининскому району города Санкт-Петербурга принял решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации до 2022 года.

Решением Невельского районного суда иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #РФ #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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