Происшествия

Порхович заплатит 50 тысяч за незаконную продажу спиртного

Порховский районный суд оштрафовал мужчину за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

При этом ранее нарушитель неоднократно совершал аналогичные действия, за что был наказан по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ, отметили в пресс-службе.

Подсудимый полностью признал вину. Суд рассмотрел дело в особом порядке и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.