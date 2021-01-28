Происшествия

Джумаева заключили под стражу до 23 марта

Пресненский суд Москвы санкционировал арест уроженца Чечни Сайда-Мухаммада Джумаева, подравшегося с сотрудниками Росгвардии в Москве 23 января в ходе акции оппозиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Джумаева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 марта», - сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

По данным столичного управления СК, Джумаев признал вину.

Ранее в интернете получил распространение видеоролик, на котором Джумаев вступил в драку с представителями правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста в Москве в минувшую субботу.

Позднее советник главы Чечни, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов опубликовал в инстаграме обращение к Джумаеву, в котором призвал выйти на связь. Делимханов также сообщил, что в ситуации намерен разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров.