Происшествия

Застреливший собутыльника житель Опочецкого района заключен под стражу

Прокуратурой Опочецкого района в суде поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя деревни Лисино, обвиняемого в убийстве.

В ходе следствия установлено, что в ночное время 18 января текущего года потерпевший с обвиняемым распивали спиртные напитки в деревне Лисино, в ходе чего возникла ссора. На почве личных неприязненных отношений обвиняемый выстрелил в потерпевшего один раз в область груди из огнестрельного оружия с близкого расстояния. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали. С учетом позиции прокурора решением Опочецкого районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Ход и результата расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.