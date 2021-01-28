Происшествия

Пскович попал в полицию за кражу еды из магазина

41-летнего жителя Пскова задержали росгвардейцы за кражу еды из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

28 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы выехали на место происшествия и поймали мужчину, который пронес через кассовый узел продукты питания, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.