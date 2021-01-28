Происшествия

В Псковской области строительство жилья пошло в рост в 2020 году

Несмотря на ограничения по коронавирусу, в Псковской области в 2020 году ввели на 3000 квадратных метров жилья больше, чем годом ранее. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов 29 января на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По словам спикера, с марта в ручном режиме сопровождался каждый объект. «Мы понимали, что, если стройку остановить на неделю, ее потом придется запускать месяц. При всех трудностях мы смогли ввести на 3000 квадратных метров жилья больше», - сказал Сергей Грахов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По оперативным данным, на декабрь 2019 года введено 260 тыс. квадратных метров жилья, в 2020 году - 263 тыс. В ситуации с коронавирусом были пересмотрены подходы к строительной отрасли, изменился формат общения - вместо встреч стали чаще проводить ВКС. Это позволило быстрее решать оперативные вопросы. По словам Сергея Грахова, и сейчас от этого отказываться не планируется.

В 2021 году в регионе намеры построить и ввести 302 тыс. квадратных метров жилья.