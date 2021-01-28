Происшествия

Жителя Псковской области отправили в тюрьму за госизмену

Сегодня, 29 января, Псковский областной суд вынес приговор жителю города Печоры за государственную измену. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что преступление выразилось «в собирании и передаче представителям иностранных спецслужб сведений, составляющих государственную тайну» (статья 275 УК РФ).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.