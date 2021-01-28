Происшествия

Кража иконы и распятий обернулась для жителя Дедовичей тюрьмой

Жителя Дедовичей отправили в колонию строгого режима за кражу иконы и крестов из жилого дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

10 июня 2020 года мужчина незаконно проник в один из жилых домов, откуда украл икону «Спас Вседержитель» и два креста «Распятие». Потерпевшей оценила ущерб на общую сумму 2550 рублей.

На этой неделе Дедовичский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Мужчине назначали наказание в виде 1 года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.