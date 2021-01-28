Происшествия

Дновец украл плюшевую игрушку и угодил в колонию строгого режима

Безработного и ранее судимого 38-летнего жителя Дновского района отправили в колонию строгого режима за квартирную кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В конце апреля 2020 года вечером мужчина незаконно вошел в квартиру дома, расположенного в городе Дно, и украл оттуда плюшевую игрушку, кипятильник, радиоприемник, электронагреватель и электрический чайник.

Суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке. Дновский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.