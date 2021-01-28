Происшествия

«Я тебя убью!»: дновец угрожал супруге доской и лишился свободы

Житель Дновского района получил условное лишение свободы за угрозу убийством супруге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

30 сентября 2020 года около 14.00 нетрезвый мужчина разругался с супругой в доме и стал угрожать ей убийством. Он схватил в руки деревянную доску и сказал жене: «Я тебя убью!». Женщина, учитывая агрессивное состояние, физическое превосходство, а также вызванное у нее чувство страха, угрозу своей жизни и здоровью восприняла реально, отметили в ведомстве.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на 8 месяцев с испытательным сроком в 1 год. Приговор вступил в законную силу.