Происшествия

Кражи наушников и телефона раскрыты в Псковском районе

Кража из магазина раскрыта в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД по Псковскому району, отделением дознания ОМВД России по Псковскому району направлено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, в отношении 20-летнего жителя города Пскова, который совершил хищение имущества у магазина, расположенного в торговом центре.

24 сентября 2020 года в вечернее время гражданин К. зашел в помещение торгового зала магазина «М.видео» ООО «МВМ» на втором этаже торгово-развлекательного центра «Fjord Plaza», в д. Борисовичи, Псковского района.

Он взял наушники «Apple AIRPODS» находящиеся в пластиковом боксе, спрятал под свою одежду. Похищенным имуществом распорядился им по своему усмотрению.

Также отделением дознания ОМВД России по Псковскому району направлено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, в отношении 38-летнего жителя Псковского района, который совершил хищение имущества у своей знакомой.

26 декабря 2020 года в вечернее время гражданин В. зашел в гости к своим знакомым в дер. Родина Псковского района. На кухне в квартире, он увидел мобильный телефон Samsung Galaxy A10 в чехле.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, гость забрал со стола мобильный телефон и положил его в карман брюк. С похищенным телефоном скрылся телефоном распорядился им по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями мужчина материальный ущерб на общую сумму 10 тыс. рублей.