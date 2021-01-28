Происшествия

Пропавшую без вести великолучанку разыскивают полицейские

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение пропавшей без вести Галины Королевой 1951 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 23 августа 2019 года она ушла из дома. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8-811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.