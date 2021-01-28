Происшествия

Сын арт-блогера погиб из-за упавшего в ванну смартфона

12-летний сын арт-блогера Анастасии Сосновской погиб в ванне в результате удара током от заряжавшегося смартфона.

Фото: pixabay.com

«10 января мы потеряли сына. Ему было 12. Абсолютно здоровый. Счастливый. С большими планами. Мы реанимировали его 40 минут, но ничего не помогло. И мы не понимали, что случилось. Сегодня, спустя почти 2 недели, судмедэксперт сообщил нам причину. Это был удар током. В ванной. От телефона на зарядке. Маленький "айфончик 4с", у которого быстро садилась батарея, на секунду упал на живот. Сын успел выкинуть его на пол, но было поздно», - написала Анастасия Сосновская в своем Instagram-аккаунте.

Арт-блогер предупредила родителей, чтобы они не позволяли детям брать с собой смартфоны в ванну. «Мы недооцениваем риски. Я была уверена, что от такого невозможно умереть. Если бы я знала...» - добавила она.