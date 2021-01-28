Происшествия

Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Пскове

Банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки изъяли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую купюру обнаружили в одном из финансовых учреждений областного центра. По имеющимся сведениям, купюра поступила от псковича 1984 года рождения. По данному факту в настоящее время проводится проверка.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.