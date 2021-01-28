Происшествия

Полиция продолжает розыск без вести пропавшего псковича

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Роман Иванов, 1974 года рождения, житель областного центра. По имеющимся данным, 14 апреля 2019 года он без вести пропал на территории Пскова. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Анатольевича Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.