Происшествия

В Великих Луках задержан мужчина, похитивший из магазина продукты питания

В Великих Луках росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 30 января около 14 часов экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Дружбы сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 25-летнего местного жителя, который похитил продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.