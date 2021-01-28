Происшествия

Подозреваемые в краже псковичи оказали сопротивление сотрудникам Росгвардии

Подозреваемых в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Лент е Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

31 января около 21.30 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Юбилейной двое неизвестных молодых людей совершили кражу кофе и шоколада на сумму 2800 рублей. После этого они скрылись с места происшествия.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии получили приметы злоумышленников и организовали поисковые мероприятия. В результате подозреваемые были обнаружены у дома на улице Народной. Молодые люди 2003 и 2004 годов рождения попытались оказать наряду сопротивление, однако были задержаны и для дальнейшего разбирательства доставлены в отдел полиции.