Происшествия

Три рыбака с ребенком заблудились на Чудском озере

Спасатели помогли заблудившимся на Чудском озере рыбакам вернуться на берег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 30 января 19.50 от очевидца поступило сообщение о том, что четверо граждан находятся на льду в акватории Чудского озера вблизи населенного пункта Луневщина Гдовского района, и по причине недостаточной видимости не могут самостоятельно выйти на берег.

На поиск людей была направлена дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда города Гдова в составе трех человек на автомобиле. Спасатели прибыли к предполагаемому месту нахождения рыбаков и развернули световую башню. В результате в 20.45 все 4 человека, в том числе и ребенок 2010 года рождения были выведены на берег. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались, отметили в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что перед выходом на зимнюю рыбалку необходимо ознакомиться с прогнозом погоды, обратить внимание на возможность выпадения снега, образования тумана, и при первых же признаках ухудшения погоды быстро направиться к берегу.

«Не ждите наступления сумерек: зимой линия горизонта сливается с поверхностью льда, и выйти к берегу в таком случае может быть проблематично. Также перед выходом нужно зарядить мобильный телефон, предупредить о своем маршруте близких и знакомых»,- призывают в МЧС.