Происшествия

Пскович угнал автомобиль соседа и угодил в кювет

38-летний мужчина угнал автомобиль «Джили» в деревне Неелово Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 31 января злоумышленник зашел к своему соседу на улице Детской, у которого рядом с домом был припаркован автомобиль «Джили». После разговора с владельцем транспортного средства, мужчина незаметно прихватил ключи от соседского автомобиля и вышел.

«А затем, воспользовавшись ключом, угнал ее, - рассказали в ведомстве. - И направился в Палкинский район к знакомым. По дороге подозреваемый не справился с управлением и съехал в кювет. Машина получила серьезные технические повреждения».

Об угоне транспортного средства полицейским сообщил его владелец. «Был объявлен план "Перехват". О произошедшем противоправном деянии незамедлительно проинформировали органы внутренних дел соседних районов», - добавили в ведомстве.

Подозреваемого поймали по «горячим следам». По данному факту возбудили уголовное дело.