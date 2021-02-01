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Происшествия

В Псковской области мужчину через суд обязали пройти обследование на туберкулез

01.02.2021 15:52|ПсковКомментариев: 0

Отбывающего наказание в идрицкой исправительной колонии (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области) через суд обязали пройти обследование на туберкулез. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной региональной пресс-службе судов общей юрисдикции.

27 января Себежский районный суд рассмотрел административное дело по иску прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области о понуждении осужденного к прохождению медицинских профилактических осмотров для выявления туберкулеза.

Установлено, что мужчина не проходил профилактические осмотры в целях выявления туберкулеза на протяжении 5 лет, являясь при этом лицом, находящимся в группе риска, на которое законом возложена обязанность по прохождению таких обследований не реже 2 раз в год.

«Осужденный, отказываясь проходить плановые ежегодные флюорографические обследования в целях выявления туберкулеза, создает реальную угрозу не только своему здоровью, но и здоровью окружающих его лиц», - пояснили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Решением Себежского районного суда на осужденного возложена обязанность пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза в течение 1 месяца после вступления в законную силу решения суда.

Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Теги: #Себежский район #суд #ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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