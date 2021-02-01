Происшествия

Псковичи предстанут перед судом за попытку крупного сбыта наркотиков

Псковичи предстанут перед судом за попытку незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следственная часть регионального ведомства установила, что жители областного центра познакомились в Сети со структурой организованной группы, действовавшей с использованием интернет-магазина. Обвиняемые получали нерасфасованные оптовые партии наркотиков из тайников, о которых в Сети им сообщало неустановленное в ходе следствия лицо – организатор интернет-магазина.

Они хранили полученные для реализации наркотики, получали в интернете заявки о размещении наркотических средств в «закладки», фасовали их, помещали расфасованные наркотики в тайники и передавали организатору интернет-магазина информацию об их местонахождении. Злоумышленники отчитывались также о результатах своей противозаконной деятельности.

Уголовное дело в отношении указанных фигурантов направили в суд для рассмотрения по существу.